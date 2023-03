Nave (M5S): Il sistema di imposizione fiscale va rimodernato (Di martedì 21 marzo 2023) , non può essere costruito solo sul lavoro Nave (M5S):“Il sistema di imposizione fiscale va rimodernato, non può essere costruito solo sul lavoro o rischia di diventare iniquo a discapito dei più poveri.“ Il senatore del Movimento 5 Stelle ha poi continuato nel suo post Facebook: “Urge un Salario Minimo legale per migliorare la qualità del lavoro e dunque la vita degli Italiani. Un altro demone da sconfiggere è la precarietà, una conseguenza quasi diretta delle politiche fallimentari del Jobs Act. Per concludere abbiamo in cantiere una proposta per la riduzione dell’orario di lavoro: le 8 ore lavorative appartengono ad una visione preistorica del mondo del lavoro; il presente ci dimostra come la produttività possa essere aumentata pur in presenza di un monte ore ridotto.“ Ha poi ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 marzo 2023) , non può essere costruito solo sul lavoro(M5S):“Ildiva, non può essere costruito solo sul lavoro o rischia di diventare iniquo a discapito dei più poveri.“ Il senatore del Movimento 5 Stelle ha poi continuato nel suo post Facebook: “Urge un Salario Minimo legale per migliorare la qualità del lavoro e dunque la vita degli Italiani. Un altro demone da sconfiggere è la precarietà, una conseguenza quasi diretta delle politiche fallimentari del Jobs Act. Per concludere abbiamo in cantiere una proposta per la riduzione dell’orario di lavoro: le 8 ore lavorative appartengono ad una visione preistorica del mondo del lavoro; il presente ci dimostra come la produttività possa essere aumentata pur in presenza di un monte ore ridotto.“ Ha poi ...

