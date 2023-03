Naufragio migranti | trovata 88ma vittima | è un adulto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreapurgatori : BYEBYE - Sea Watch: 'Chiedevamo di intervenire da ore. Dalla sala operativa di Roma ci hanno risposto: 'Ciao'… - NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? E meno male che i parenti delle vittime del #naufragio di #Cutro erano 'infuriati' con #Meloni, come… - NicolaPorro : ?? Parla uno dei sopravvissuti al #naufragio dei #migranti a #Cutro . Dedicato a chi addossa tutte le colpe sul gove… - lametino : Naufragio migranti: trovata 88esima vittima, è un uomo - - SARwatchMED : RT @open_migration: ?? Il nuovo decreto immigrazione mina ulteriormente i diritti umani; ?? l’Italia è responsabile di un nuovo naufragio?; ??… -

E' di un un uomo di circa 30 anni l'88mo cadavere trovato stamane nelle acque a Steccato di Cutro, teatro il 26 febbraio deldi un barcone proveniente dalla Turchia carico di. A oltre tre settimane dalla tragedia sale così a 88 il numero delle vittime. Il corpo dell'uomo è stato avvistato in mare, a poche ...... al corteo milanese in memoria delle vittime innocenti delle mafie, parlando deldi Cutro,... Abbiamo una responsabilità verso questie chi fa tutto questo non sono gli scafisti, ci ...... dopo la terribile strage didel 26 febbraio avvenuta a 150 metri dalla costa calabrese, ... messo in difficoltà dalla disastrosa e disumana gestione deldi Steccato di Cutro, ha ...

Naufragio di Cutro, l’appunto nei brogliacci della Finanza: “Natante con migranti” Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - CROTONE, 21 MAR - Leggere i nomi degli 87 morti del naufragio di Steccato di Cutro - da aggiornare ... simbolo del dolore e dove ancora oggi ci sono alcune delle salme dei migranti morti ...I dettagli della richiesta, che riguarda tutte le fasi del naufragio, saranno illustrati in una conferenza stampa oggi, martedì 21 marzo alle 14 presso la sala stampa di Montecitorio dai capigruppo ...