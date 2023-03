Naufragio di Cutro, sparita dall’imbarcazione la borsa con un milione di euro (Di martedì 21 marzo 2023) . Rinvenuto il corpo dell’88sima vittima Sarebbe almeno di un milione di euro il contenuto di una borsa che le testimonianze dei superstiti del Naufragio di Cutro dicono essere presente sull’imbarcazione insieme a loro. Della borsa non ce n’è traccia, ma la notizia della sua esistenza sarebbe stata confermata dagli investigatori. L’ipotesi più accreditata è che il borsone con il denaro sia stato preso dal quarto scafista, fuggito nei primi momenti del Naufragio e su cui pende un mandato di arresto europeo. I superstiti del Naufragio avrebbero detto: “I soldi erano in uno zaino nero, grande, che stava sotto il divano dove era seduto uno degli scafisti”. Tuttavia, non vi sono altri dettagli sulla vicenda, non si parla nelle carte della ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 marzo 2023) . Rinvenuto il corpo dell’88sima vittima Sarebbe almeno di undiil contenuto di unache le testimonianze dei superstiti deldidicono essere presente sull’imbarcazione insieme a loro. Dellanon ce n’è traccia, ma la notizia della sua esistenza sarebbe stata confermata dagli investigatori. L’ipotesi più accreditata è che il borsone con il denaro sia stato preso dal quarto scafista, fuggito nei primi momenti dele su cui pende un mandato di arrestopeo. I superstiti delavrebbero detto: “I soldi erano in uno zaino nero, grande, che stava sotto il divano dove era seduto uno degli scafisti”. Tuttavia, non vi sono altri dettagli sulla vicenda, non si parla nelle carte della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Ho nuotato mezzora e quando sono arrivato a terra non c’era nessuno”, è la testimonianza di uno dei sopravvissuti… - SusannaCeccardi : “Gli scafisti ci hanno impedito di chiamare i soccorsi”. Queste sono le parole del superstite del naufragio di Cutr… - silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - paki74 : RT @AlbertoLetizia2: I legali dei sopravvissuti al naufragio di #Cutro hanno dimostrato che in 18 casi negli ultimi 4 anni le barche segnal… - RaiTelevideo : ?? #Naufragio #Cutro, trovata 88ma #vittima -