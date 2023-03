Naufragio di Cutro, sale a 88 il bilancio delle vittime: recuperato un altro cadavere (Di martedì 21 marzo 2023) A distanza di quasi un mese dal Naufragio a Steccato di Cutro del 26 febbraio scorso, il mare ha restituito un altro corpo. Il cadavere è stato recuperato sulla spiaggia di Praialonga, nel Crotonese. Si tratta di un uomo di 30 anni, avvistato in mare dal personale dei vigili del fuoco. Il bilancio delle vittime accertate sale così a 88. Sul Naufragio di Cutro emerge un nuovo importante dettaglio: secondo la testimonianza di alcuni superstiti, sull’imbarcazione era presente uno zaino con almeno un milione di euro. La notizia è stata confermata dagli investigatori e dagli avvocati dei familiari delle vittime, che però hanno spiegato che di questo zaino non c’è più ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023) A distanza di quasi un mese dala Steccato didel 26 febbraio scorso, il mare ha restituito uncorpo. Ilè statosulla spiaggia di Praialonga, nel Crotonese. Si tratta di un uomo di 30 anni, avvistato in mare dal personale dei vigili del fuoco. Ilaccertatecosì a 88. Suldiemerge un nuovo importante dettaglio: secondo la testimonianza di alcuni superstiti, sull’imbarcazione era presente uno zaino con almeno un milione di euro. La notizia è stata confermata dagli investigatori e dagli avvocati dei familiari, che però hanno spiegato che di questo zaino non c’è più ...

