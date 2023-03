Naufragio di Cutro | recuperato il corpo di un uomo Le vittime sono 88

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Ho nuotato mezzora e quando sono arrivato a terra non c’era nessuno”, è la testimonianza di uno dei sopravvissuti… - SusannaCeccardi : “Gli scafisti ci hanno impedito di chiamare i soccorsi”. Queste sono le parole del superstite del naufragio di Cutr… - silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - RossanaGiannan2 : RT @AlbertoLetizia2: I legali dei sopravvissuti al naufragio di #Cutro hanno dimostrato che in 18 casi negli ultimi 4 anni le barche segnal… - carloarbini51 : RT @AlbertoLetizia2: I legali dei sopravvissuti al naufragio di #Cutro hanno dimostrato che in 18 casi negli ultimi 4 anni le barche segnal… -

E' stato recuperato, questa mattina, il corpo di un'altra vittima delavvenuto ail 26 febbraio scorso. I Vigili del Fuoco che non hanno mai interrotto le ricerche, a bordo di un quad con il quale percorrevano la spiaggia di Praialonga, intorno alle 9,30 ...'All'indomani della disgrazia di- ha detto Meloni - ho scritto al presidente della ... Non possiamo aspettare inermi il prossimo, pericolo insito per viaggi organizzati da scafisti ......che aggiunto 'il giorno dopo la tragedia diho scritto ai vertici dell'Ue e agli altri leader europei per ribadire che non possiamo attendere oltre: non possiamo attendere un altro. ...

Cutro, la testimonianza: "Dal barcone sparito uno zaino con un milione di euro" TGCOM

«All'indomani della disgrazia di Cutro - ha detto Meloni - ho scritto al presidente ... Non possiamo aspettare inermi il prossimo naufragio, pericolo insito per viaggi organizzati da scafisti senza ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso le comunicazioni al Senato, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023. Domani interverrà invece a Montecitorio, alle 9.30. Proprio per pr ...