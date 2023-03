Nardella: «Fiorentina via dal Franchi per due stagioni» (Di martedì 21 marzo 2023) «La scelta prioritaria è che la Fiorentina giochi fuori dallo stadio Franchi per due campionati, quindi dalla metà del 2024 alla metà del 2026». Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, parlando dei lavori di riqualificazione dello stadio Franchi, che dovrebbero portare la squadra di Rocco Commisso a disputare le sue gare interne altrove. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023) «La scelta prioritaria è che lagiochi fuori dallo stadioper due campionati, quindi dalla metà del 2024 alla metà del 2026». Lo ha detto Dario, sindaco di Firenze, parlando dei lavori di riqualificazione dello stadio, che dovrebbero portare la squadra di Rocco Commisso a disputare le sue gare interne altrove. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

