(Di martedì 21 marzo 2023)le vittime, tutte persone anziane tra gli 80 e i 90 anni, per compiere rapine in casa. Per questo i Carabinieri della Compagnia diTrastevere, su delega della Procura della ...

le vittime, tutte persone anziane tra gli 80 e i 90 anni, per compiere rapine in casa. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, su delega della Procura della ...le vittime, tutte persone anziane tra gli 80 e i 90 anni, per compiere rapine in casa. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, su delega della Procura della ...

Narcotizzavano anziani per rapinarli, due arresti a Roma Agenzia ANSA

Narcotizzavano gli anziani e li derubavano, una maxi truffa da circa 160 mila a Roma: con questa accusa due donne si trovano in carcere a scopo cautelare. Le due ladre sono ritenute responsabili di ...Undici vittime a Roma tra Bravetta e Trastevere di due ladre che riuscivano a carpire la loro fiducia in strada. Il metodo era sempre lo stesso: due ...