Napoli, ucciso per aver sporcato le scarpe del killer: "Non respiro" (Di martedì 21 marzo 2023) Una vicenda surreale, se non fosse finita in tragedia. Il killer avrebbe fatto fuoco contro Francesco Pio Maimone per punire chi aveva sporcato le sue sneakers bianche. E' il retroscena che emerge a poco più di un giorno di distanza dall'agguato mortale che è costato la vita al 18enne di Pianura a Mergellina.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Francesco Pio ucciso a 18 anni per errore a Napoli: «Lo aspettavo a casa col cornetto, non è tornato» - InfoMonitora : ?? #CinaRussia Xi a Mosca per la pace cinese, gelo degli USA, #Francia Macron e il governo si salvano dal voto di s… - Open_gol : Il grido di dolore della madre: «Un ragazzo buono come il pane, ora vogliamo giustizia» - infoitinterno : Francesco Pio Maimone ucciso a Napoli: il killer ha sparato perché qualcuno gli aveva sporcato la scarpa - piumigliore1 : Sono stanco di sentire tutte queste cose.. ?? -