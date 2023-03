Napoli, si nasconde tra l’immondizia per sfuggire all’arresto: presa latitante (Di martedì 21 marzo 2023) Una donna ricercata, latitante da circa due settimane, si è nascosta tra i cassonetti della spazzatura di corso Lucci per evitare l’arresto. Una 32enne di Ancona è finita in manette nonostante l’insolito nascondiglio che aveva trovato per sottrarsi alla vista degli agenti di Polizia. Napoli, si nasconde dietro i cassonetti dell’immondizia per sfuggire all’arrestato: presa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 marzo 2023) Una donna ricercata,da circa due settimane, si è nascosta tra i cassonetti della spazzatura di corso Lucci per evitare l’arresto. Una 32enne di Ancona è finita in manette nonostante l’insolito nascondiglio che aveva trovato per sottrarsi alla vista degli agenti di Polizia., sidietro i cassonetti delperall’arrestato:L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Cronaca Si nasconde dietro ai cassonetti della spazzatura per evitare la Polizia: era latitante… - fedeedoscana : Va detto che, ormai, così come Varriale non nasconde più il suo tifo per il Napoli, Tancredi Palmeri non nasconde p… - ottopagine : Osimhen non si nasconde: 'Siamo più vicini allo scudetto' #Napoli - carminemegna : @ParticipioPart Io alla storia alla scusa che ci vogliono raccontare sulle vendite nn L accetto. Qui si fa un infor… - AngelaTeso75509 : @GrandeFratello Ma si vede dai Oriana e proprio persa di lui lei lo nasconde ma e amore vero puro una canzone la de… -