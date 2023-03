Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : + + + + + ULTIMORA + + + + + #Salvini annuncia: 'In #Champions sarò a San Siro a tifare #Milan': sospese le scom… - sportli26181512 : Napoli, scommesse dall'Africa sui gol di Osimhen? L'agente: 'Fake news!': Nelle ultime ore circola la voce che vedr… - cmdotcom : Napoli, scommesse dall'Africa sui gol di Osimhen? L'agente: 'Fake news!' - cn1926it : Clamoroso, circola una notizia su #Osimhen e le scommesse! L’entourage: “Fake news!” - solonapoli24 : #ChampionsLeague #Bookmaker #Scommessesportive #Calcio Come mai le agenzie di scommesse sportive, sia Italiane che… -

...con cui si viaggia per la conquista dei tre posti Champions al di sotto dell'imprendibile, ... Fatte, non è più un mistero, da una campagna acquista costituita in gran parte di(l'unica ...Ilha preso definitivamente il volo e per lo scudetto è solo questione di "quando" e non più di "... CORSA CHAMPIONS: LE QUOTE I siti diper ora lasciano da parte i bianconeri, in ...Gli Azzurri ripartono dacon la sfida all'avversaria più temibile del girone, l'Inghilterra, ...classificate si qualificano direttamente alla fase finale e le quote sulla lavagna'...

Napoli, scommesse dall'Africa sui gol di Osimhen L'agente: 'Fake ... Calciomercato.com

Nelle ultime ore circola la voce che vedrebbe un giro di scommesse dall'Africa in base ai gol segnati da Victor Osimhen. Notizia fermamente smentita da Oma Akatugba, membro dell'entourage ...Le pagelle e highlights di Torino - Napoli, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023: Osimhen è il migliore del match ...