Napoli, omicidio di Francesco Pio Maimone: preso il killer (Di martedì 21 marzo 2023) Ci sarebbe la svolta nell’omicidio di Francesco Pio Maimone. Catturato il killer del ragazzo ucciso a Mergellina sabato scorso. Si tratta di un 20enne di Barra. omicidio di Francesco Pio Maimone, preso il killer Secondo quanto riporta Fanpage.it, gli investigatori hanno identificato il presunto autore del delitto che è costato la vita al 18enne di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 marzo 2023) Ci sarebbe la svolta nell’diPio. Catturato ildel ragazzo ucciso a Mergellina sabato scorso. Si tratta di un 20enne di Barra.diPioilSecondo quanto riporta Fanpage.it, gli investigatori hanno identificato il presunto autore del delitto che è costato la vita al 18enne di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReginsMaria : RT @fanpage: ULTIM’ORA C’è un sospetto per l’omicidio di Francesco Maimone, il 18enne ucciso a Mergellina - fanpage : ULTIM’ORA C’è un sospetto per l’omicidio di Francesco Maimone, il 18enne ucciso a Mergellina - Radio1Rai : #Napoli L’omicidio del 18enne, a seguito di una lite per una scarpa macchiata. Gli investigatori stanno analizzando… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Napoli, Francesco Pio Maimone ucciso per una macchia alle scarpe: è caccia al killer del diciottenne #napoli #21marzo… - lacittanews : La terribile sparatoria che ha portato ad un omicidio nella zona degli chalet a Mergellina, Napoli, sarebbe dovuta… -