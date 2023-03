Napoli | Lobotka | ' ' Spalletti ha creduto subito in me | mai stato così bene in carriera

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 21 marzo 2023) Stanislav, centrocampista del, premiato come secondo miglior calciatore slovacco dell'anno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport24, portale slovacco. Queste le sue parole: "A differenza del precedente allenatore Gattuso, devo dire chehain me. -afferma- Non mi sono mai sentitocome adesso, sento piena fiducia e voglio continuare su questa strada.primo? In verità non mi aspettavo potessimo avere un camminoimportante. Siamo molto felici di essere arrivati a questo punto ma dobbiamo continuare. -prosegue Lçobotka - Kvaratskhelia? Non lo conoscevo, non sapevo davvero nulla di lui. Probabilmente solo in Georgia sapevano di questo talento straordinario. Sta ...