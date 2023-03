Napoli, lo scudetto può essere da record (Di martedì 21 marzo 2023) Il Napoli viaggia a una media clamorosa di punti e continuando a vincere potrebbe arrivare a uno scudetto da record Il Napoli viaggia a una media clamorosa di punti e continuando a vincere potrebbe arrivare a uno scudetto da record. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri dovessero continuare a vincere potrebbe festeggiare il 30 aprile contro la Salernitana e mai nessuno in Serie A è riuscito a tingersi il tricolore con più di cinque giornate d’anticipo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Ilviaggia a una media clamorosa di punti e continuando a vincere potrebbe arrivare a unodaIlviaggia a una media clamorosa di punti e continuando a vincere potrebbe arrivare a unoda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri dovessero continuare a vincere potrebbe festeggiare il 30 aprile contro la Salernitana e mai nessuno in Serie A è riuscito a tingersi il tricolore con più di cinque giornate d’anticipo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

