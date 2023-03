Napoli, lite nella movida per una scarpa sporcata: 18enne incensurato ucciso da un colpo di pistola al petto (Di martedì 21 marzo 2023) Non era neanche coinvolto nella lite scoppiata per una scarpa sporcata involontariamente, Francesco Pio Maimone, 18enne incensurato, morto a Mergellina dopo essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco. Tutto è accaduto intorno alle 2.20 la notte tra domenica e lunedì nel Comune in provincia di Napoli, quando qualcuno ha pestato il piede a qualcun altro facendo scaldare gli animi. Ancora prima che scoppiasse la rissa sono stati sentiti 2-3 colpi di pistola, e Francesco è rimasto colpito al petto. Il ragazzo è stato portato all’ospedale da alcuni conoscenti ma per lui era troppo tardi. Sono in corso indagini sull’accaduto della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Non era neanche coinvoltoscoppiata per unainvolontariamente, Francesco Pio Maimone,, morto a Mergellina dopo essere stato colpito da undi arma da fuoco. Tutto è accaduto intorno alle 2.20 la notte tra domenica e lunedì nel Comune in provincia di, quando qualcuno ha pestato il piede a qualcun altro facendo scaldare gli animi. Ancora prima che scoppiasse la rissa sono stati sentiti 2-3 colpi di, e Francesco è rimasto colpito al. Il ragazzo è stato portato all’ospedale da alcuni conoscenti ma per lui era troppo tardi. Sono in corso indagini sull’accaduto della Squadra Mobile di, coordinata dal primo dirigente Alfredo ...

