Napoli, la maglia numero 10 a Kvara? Luca Ferlaino: Lo dissi io a papà, la storia va rispettata (Di martedì 21 marzo 2023) “Ricordo che eravamo in ritiro precampionato con la squadra, a Brusson, in Valle D’Aosta. Ero rimasto colpito dal gesto del Milan di ritirare la maglia di Baresi, e in una di quelle cene noiosissime con papà e Salvatore Bagni, lanciai quest’idea. Ritiriamo la 10 di Maradona. Mio padre si chiuse in un mutismo e non disse niente. E il giorno dopo disse: ‘Facciamolo!'”. Così Luca Ferlaino, figlio dell’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, parlando nel corso di una intervista rilasciata a La7 in merito alla questione relativa alla maglia numero 10 di Maradona, in questi giorni accostata al giocatore e attaccante Khvicha Kvaratskhelia. “La 10 a Kvaratskhelia? È un giocatore fortissimo di cui sono innamorato. Ma la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) “Ricordo che eravamo in ritiro precampionato con la squadra, a Brusson, in Valle D’Aosta. Ero rimasto colpito dal gesto del Milan di ritirare ladi Baresi, e in una di quelle cene noiosissime cone Salvatore Bagni, lanciai quest’idea. Ritiriamo la 10 di Maradona. Mio padre si chiuse in un mutismo e non disse niente. E il giorno dopo disse: ‘Facciamolo!'”. Così, figlio dell’ex presidente delCorrado, parlando nel corso di una intervista rilasciata a La7 in merito alla questione relativa alla10 di Maradona, in questi giorni accostata al giocatore e attaccante Khvichatskhelia. “La 10 atskhelia? È un giocatore fortissimo di cui sono innamorato. Ma la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ginoce1 : Uno non proprio qualsiasi INNAMMORATISSIMO di NAPOLI #carlossantana mi piacerebbe vederlo con la maglia del Napoli… - La7tv : #intanto Il figlio dello storico presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, racconta l’aneddoto sul ritiro della magl… - ValeryMell1 : RT @Ex_reddito: La maglia Pastiera del Napoli deve essere mia! - Rompiscatol3 : @intellighentsia La maglia più bella della storia del Calcio Napoli - sonoNAPnonITA : @GaetanoNasti77 @CarloRo79403302 @TiLascioParlare Continui a non capire: a me interessa solo che non offenda Napoli… -