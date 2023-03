Napoli, il killer di Checco è il figlio di un affiliato al clan (Di martedì 21 marzo 2023) Si chiama Francesco Pio Valda l’assassino di Checco. Ha 20 anni ed è il figlio di Ciro Valda, un pregiudicato ritenuto legato al clan Cuccaro ucciso nel 2013. Napoli, il killer di Checco è il figlio di un camorrista: il nome Sarebbe stato lui, secondo la prima ricostruzione degli investigatori, a sparare fra la folla della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 marzo 2023) Si chiama Francesco Pio Valda l’assassino di. Ha 20 anni ed è ildi Ciro Valda, un pregiudicato ritenuto legato alCuccaro ucciso nel 2013., ildiè ildi un camorrista: il nome Sarebbe stato lui, secondo la prima ricostruzione degli investigatori, a sparare fra la folla della L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direpuntoit : C'è un fermo per l'omicidio del 18enne Francesco Pio Maimone a #Napoli, ucciso domenica notte con alcuni colpi al p… - Open_gol : Svolta nel caso della sparatoria in cui è rimasto ucciso il 19enne dopo il turno di lavoro in pizzeria - ChiranAngelgela : Omicidio a Napoli, fermato il killer: è un 20enne di Barra Ma non si può essere ammazzati per un piede pestato. L… - leggoit : Francesco ucciso a 18 anni, individuato il presunto killer: «È un ventenne della periferia di #napoli». L'#omicidio… - bizcommunityit : Napoli, Francesco Pio Maimone ucciso per una macchia alle scarpe: è caccia al killer del diciottenne -