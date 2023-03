Napoli | il 18enne ucciso con tre colpi di pistola era estraneo alla lite | è stato ucciso per errore

(Di martedì 21 marzo 2023) Si stringe il cerchio intorno ai presunti responsabili della morte di Francesco Pio Maimone, ilto al petto da tredi arma da fuoco ala notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo: un ventenne di Barra èsottoposto a fermo, si tratta di Francesco Pio Valda, esponente di un clan noto alle forze dell’ordine. Suo padre, Ciro, morì in un agguato di camorra dieci anni fa. Gli inquirenti della Squadra mobile di polizia stanno utilizzando le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona di Mergellina per ricostruire la dinamica di quanto accaduto: il giovane si è accasciato sul lungomare del capoluogo campano in seguito a una rissa, ma – contrariamente a quanto affermato in un primo momento – non sarebbelui a macchiare la scarpa del suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AOnewsIT : ?? 19:20 la Repubblica: Napoli, pizzaiolo 18enne ucciso: fermato.… ?? 19:24 RaiNews: È stato fermato il killer di Fra… - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 21m: ?? 18:24 la Repubblica: Napoli, pizzaiolo 18enne ucciso, c'è un.… ?? 18:46 Il… - EugenioCardi : RT @FrancoScarsell2: Svolta nelle indagini sull'omicidio a Napoli di Francesco Pio Maimone,il 18enne ucciso a colpi di pistola. Interrogato… - FrancoScarsell2 : Svolta nelle indagini sull'omicidio a Napoli di Francesco Pio Maimone,il 18enne ucciso a colpi di pistola. Interrog… - sallo_news : Napoli, dolore e rabbia per Pio. Fermato il presunto assassino -

A Casal di Principe per la giornata nazionale dedicata alle vittime innocenti della mafia, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato il grave episodio: 'Ieri aun ...Una persona è stata fermata per l'omicidio delFrancesco Pio Maimone, ucciso domenica notte al termine di una lite per futuli motivi a ...Leggi Anche, Francesco Pio Maimone ucciso per una macchia alle scarpe: è caccia al killer del diciottenne TI POTREBBE INTERESSARE

Napoli, 18enne ucciso a colpi di pistola in strada TGCOM

Il Napoli ha acquistato Kvaratskhelia per appena 11,5 ... il Barcellona punta su centrocampisti che non possono ancora noleggiare un’auto in Connecticut, il 18enne Kylian Mbappe costò al Psg 180 ...Sarebbe un ventenne il giovane che la notte tra domenica e lunedì scorsi, a Napoli, ha ucciso, per futili motivi, Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso a colpi di pistola al petto mentre si trovava ...