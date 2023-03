Napoli, febbre per Italia-Inghilterra al Maradona: già venduti 37.500 biglietti (Di martedì 21 marzo 2023) La Nazionale ritorna a Napoli, nell’anno in cui il Tricolore può anche ritornare nel capoluogo campano. Dopo ben 10 anni di astinenza, gli azzurri torneranno a giocare un match importante nella fantastica atmosfera del Maradona che sarà allestito a festa per l’evento. La città nel complessivo si sta adoperando a farsi trovare ancora più bella di quella che è dio solito per l’arrivo della Nazionale di Roberto Mancini. Per il match contro l’Inghilterra, inoltre, anche il Maradona sta iniziando a riempirsi. Molti sostenitori degli azzurri, infatti, arriveranno allo stadio da tutte le parti del Sud Italia per una partita poi anche importante e già fondamentale per la qualificazione della nostra Italia al prossimo Europeo. Secondo quanto riportato, infatti, dalla nostra Federazione, ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) La Nazionale ritorna a, nell’anno in cui il Tricolore può anche ritornare nel capoluogo campano. Dopo ben 10 anni di astinenza, gli azzurri torneranno a giocare un match importante nella fantastica atmosfera delche sarà allestito a festa per l’evento. La città nel complessivo si sta adoperando a farsi trovare ancora più bella di quella che è dio solito per l’arrivo della Nazionale di Roberto Mancini. Per il match contro l’, inoltre, anche ilsta iniziando a riempirsi. Molti sostenitori degli azzurri, infatti, arriveranno allo stadio da tutte le parti del Sudper una partita poi anche importante e già fondamentale per la qualificazione della nostraal prossimo Europeo. Secondo quanto riportato, infatti, dalla nostra Federazione, ...

