Napoli-Eintracht | Gravina | «Servono nuovi strumenti»

(Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Gabriele, presidente della FIGC, sui disordini avvenuti duranteFrancoforte Gabrieleha parlato a Il Mattino dei disordini perFrancoforte. PAROLE – «Ho provato dolore per. È stata una vergogna, chiunque delinque sfruttando l’occasione di una partita di calcio va perseguito duramente, indipendentemente dalla sua nazionalità. Massima solidarietà ai cittadini e all’amministrazione napoletana.tecnologici che consentano di prevenire fatti del genere e di assicurare rapidamente i violenti alla giustizia. Ma anchelegislativi adeguati affinché una volta individuati, paghino realmente per i reati di cui si sono resi ...

