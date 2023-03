Napoli | De Laurentiis fa follie per Osimhen! La possibile offerta

(Di martedì 21 marzo 2023) Aurelio Depronto a fareper trattenere Victor Osimhen al: ecco laper lui Aurelio Denon vuole farci scappare Victor Osimhen ed è pronto a sforare e di tanto il tetto ingaggi del, così da blindare ulteriormente il nigeriano. Tanti top club europei sono alla finestra e potrebbero presentare ricche offerte in estate, ma come riferisce Repubblica nella sua edizione napoletana al momento non c’è alcuna voglia di trattare con loro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, striscioni ultras contro De Laurentiis: “Smetti con la droga” - CalcioNews24 : #Napoli pronto alle follie per trattenere #Osimhen - Extremratio1 : RT @Roberto01416510: Gravina: 'Il Napoli di De Laurentiis è un esempio da seguire, gli altri club lo imitino' Dobbiamo ridere o piangere? #… - zazoomblog : Napoli sforzo monstre per trattenere Osimhen: De Laurentiis pronto all'eccezione - #Napoli #sforzo #monstre… - pg_chirico : RT @Roberto01416510: Gravina: 'Il Napoli di De Laurentiis è un esempio da seguire, gli altri club lo imitino' Dobbiamo ridere o piangere? #… -

, sarà molto difficile per ilprolungare il contratto - in scadenza nel 2025 - di Osimhen . Nonostante le offerte della Premier, il presidente Detiene però duro ed è pronto a ...Per meno di 100 milioni nessuna offerta sarà ascoltata: sul taccuino di Desvetta in pole ...Oggi chi vorrebbe strapparlo a Dedovrebbe partire da una quotazione di 85 milioni di euro. Da novembre il suo cartellino è lievitato di 25 milioni. I due delsono i re della Serie ...

Napoli, Osimhen- Kvaratskhelia coppia da Pallone d’oro. De Laurentiis li blinda: in azzurro fino al 2025 La Repubblica

In estate è pronto ovviamente l'assalto delle big europee al 24enne ex Lille. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, punta infatti a blindare il proprio gioiello. Come riportato da La Repubblica ...Inter Juve, scontro a distanza tra il club nerazzurro e il designatore arbitrale Gianluca Rocchi: non va giù la sua decisione Se Gianluca Rocchi dà ragione alla Juve sul gol di Kostic a San Siro, ...