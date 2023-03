Napoli, 19enne ucciso a Mergellina: fermato un giovane (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Squadra Mobile di Napoli, dopo un interrogatorio, ha sottoposto a fermo un giovane con l’accusa di aver ucciso con un colpo di pistola, nelle prime ore dello scorso 20 marzo, Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito al petto e giunto senza vita nell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. La Procura di Napoli (sostituti procuratori Onorati e Fratello) contestano al ragazzo, che avrebbe legami con la criminalità organizzata, il reato di omicidio volontario aggravato. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Squadra Mobile di, dopo un interrogatorio, ha sottoposto a fermo uncon l’accusa di avercon un colpo di pistola, nelle prime ore dello scorso 20 marzo, Francesco Pio Maimone, ilgravemente ferito al petto e giunto senza vita nell’ospedale Vecchio Pellegrini di. La Procura di(sostituti procuratori Onorati e Fratello) contestano al ragazzo, che avrebbe legami con la criminalità organizzata, il reato di omicidio volontario aggravato. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

