Mutui: serve reddito più alto del 27% rispetto a un anno fa (Di martedì 21 marzo 2023) Guardando al rapporto rata/reddito dei mutuatari che hanno chiesto un mutuo a febbraio 2022, Facile.it ha stimato che, a parità di importo, con i tassi attuali quasi uno su cinque di quei richiedenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Guardando al rapporto rata/dei mutuatari che hchiesto un mutuo a febbraio 2022, Facile.it ha stimato che, a parità di importo, con i tassi attuali quasi uno su cinque di quei richiedenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Mutui: serve reddito più alto del 27% rispetto a un anno fa: Analisi - AgenziaOpinione : - RiccardoAndreo8 : RT @mammaaurora: @AdeBertoldi @FratellidItalia Non c e tempo. Le spese sostenute nel 2022 andranno perse in parte se non vi sbrigate. Abbia… - mammaaurora : @AdeBertoldi @FratellidItalia Non c e tempo. Le spese sostenute nel 2022 andranno perse in parte se non vi sbrigate… - dino_andreani : @Albe_1964 @frasc77 @Radio1Rai Solo che stavolta non funzionerà. L'export meglio di così non può andare, quel che s… -