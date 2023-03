Mutui, per comprar casa serve reddito più alto del 27% rispetto a un anno fa. Un richiedente su 5 oggi non otterrebbe il finanziamento (Di martedì 21 marzo 2023) La stretta monetaria della Bce continua a complicare la vita a chi aspira a comprar casa. Per fare un mutuo oggi serve infatti un reddito più alto del 27% rispetto a dodici mesi fa. È quanto emerge da un’analisi di Facile.it che indica come, con i tassi di interesse attuali, il 18,6% dei mutuatari che lo scorso anno hanno chiesto il finanziamento oggi non avrebbe i requisiti per presentare domanda perché non rispetterebbe il rapporto tra rata e reddito (normalmente pari a circa uno a tre) usato dalle banche come criterio di selezione. Guardando al rapporto rata/reddito dei mutuatari che hanno chiesto un mutuo a febbraio 2022, il comparatore ha stimato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) La stretta monetaria della Bce continua a complicare la vita a chi aspira a. Per fare un mutuoinfatti unpiùdel 27%a dodici mesi fa. È quanto emerge da un’analisi di Facile.it che indica come, con i tassi di interesse attuali, il 18,6% dei mutuatari che lo scorsochiesto ilnon avrebbe i requisiti per presentare domanda perché non rispetterebbe il rapporto tra rata e(normalmente pari a circa uno a tre) usato dalle banche come criterio di selezione. Guardando al rapporto rata/dei mutuatari che hchiesto un mutuo a febbraio 2022, il comparatore ha stimato ...

