Musica contro l'isolamento. Ellie Goulding: 'Il palco il mio posto sicuro' (Di martedì 21 marzo 2023) Ellie Goulding, cantante e compositrice britannica, torna con il quinto album, 'Higher Than Heaven' e in un'intervista per Apple Music, ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 marzo 2023), cantante e compositrice britannica, torna con il quinto album, 'Higher Than Heaven' e in un'intervista per Apple Music, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aury5927 : RT @gloxhl: Purtroppo le faide nei fandom le create voi perché vi accanite contro degli artisti sulla base del NULLA, è lecito non apprezza… - RollingStoneita : Bugo risponde a Morgan: «Sei un compositore di corte, hai bisogno del politico per avere un programma in Rai, sono… - ElisaRo85629424 : @Itsile_ no ma io infatti mai scritto nulla contro aaron non lo faccio con nessuno, detto ciò per quanto riguarda l… - nitsuamsiJ : RT @gloxhl: Purtroppo le faide nei fandom le create voi perché vi accanite contro degli artisti sulla base del NULLA, è lecito non apprezza… - preservativi_ : RT @gloxhl: Purtroppo le faide nei fandom le create voi perché vi accanite contro degli artisti sulla base del NULLA, è lecito non apprezza… -