Murdoch si sposa per la quinta volta: «So che con Ann Lesley Smith è l’ultima, sono felice» (Di martedì 21 marzo 2023) Il 92enne tycoon australiano si sposerà con la 66enne Ann Leslie Smith, con la quale convive da qualche mese e alla quale ha fatto la proposta il 17 marzo, il giorno di San Patrizio Leggi su corriere (Di martedì 21 marzo 2023) Il 92enne tycoon australiano si sposerà con la 66enne Ann Leslie, con la quale convive da qualche mese e alla quale ha fatto la proposta il 17 marzo, il giorno di San Patrizio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Rupert Murdoch all'età di 92 anni sposerà in estate Ann Lesley Smith. Per il magnate dei media sarà il quinto matri… - leggoit : Murdoch si sposa per la quinta volta a 92 anni: «So che questa sarà l'ultima volta» - Italia_Notizie : Murdoch si sposa per la quinta volta: «So che con Ann Lesley Smith è l’ultima, sono felice» - Luxgraph : Murdoch si sposa per la quinta volta: «So che con Ann Lesley Smith è l’ultima, sono felice» #corriere #news #2022… - qnazionale : Murdoch ci riprova Si sposa a 92 anni per la quinta volta 'Vi giuro che è l’ultima' -