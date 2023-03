Motor Valley Fest, V edizione dall'11 al 14 maggio 2023 (Di martedì 21 marzo 2023) Svelate le date della quinta edizione del Motor Valley Fest, il grande Festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell'Emilia - Romagna . Un long week end, dall'11 al 14 maggio 2023, sempre nella ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Svelate le date della quintadel, il grandeival a cielo aperto della Terra deii dell'Emilia - Romagna . Un long week end,'11 al 14, sempre nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxOlivo90 : MOTOR VALLEY FEST 2023 - Appuntamento a Modena dall'11 al 14 maggio - CisarioF1 : Annunciata la data del Motor Valley Fest 2023 a Modena: dall'11 al 14 maggio. #motorvalley #motorsport #Automotive… - ddpdj : Motor Valley Fest 2023, ecco le date - andreastoolbox : Tutto pronto per la quinta edizione, il Motor Valley Fest arriva in città a metà maggio #pronto #Tutto #per #quinta… - EstebBeltramino : Motor Valley Fest, 5/a edizione si svolgerà dall'11 al 14 maggio #motori -