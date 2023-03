MotoGP | svelata la nuova Aprilia RNF | Miguel Oliveira e Raul Fernandez pronti a stupire

Leggi su oasport

(Di martedì 21 marzo 2023) Manca sempre meno all’inizio dellastagione: in questo weekend potremo finalmente assistere al primo appuntamento del Motomondiale 2023, con il Gran Premio del Portogallo in programma da venerdì 24 a domenica 26 marzo. Dopo tanta attesa, è tutto pronto anche per l’esordio del teamRNF. Quest’oggi è stata presentata la moto con la quale gareggeranno, ultimo team a svelare la propria vettura. I due piloti proveranno ain pista; particolare il mix di colori scelto, dal blu al verde, dal nero all’oro rosa, scelta particolare ma ottimamente riuscita., che cos’è la Sprint Race? Giri da percorrere e quanti punti assegna Di seguito, le immagini dellavettura per ...