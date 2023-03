(Di martedì 21 marzo 2023) La nuova stagione del Motomondiale 2023 è ormai prossima all’inizio: a partire da venerdì 24 marzo, in quel di Portimao, si terrà il primo appuntamento dell’anno con il Gran Premio del Portogallo. Tanta l’attesa per gli addetti ai lavori, per gli appassionati e per gli stessi piloti che non vedono l’ora di fare sul serio. Tra questi, vi è inevitabilmente: lo spagnolo punterà senz’altro a essere tra i protagonisti in questa nuova stagione; per farlo, insieme al team ha lavorato duramente in inverno e neipre-stagionali. Tanti i, anche se va tenuto conto di quanto sia profonda la differenza tra girareun appuntamento ufficiale del Motomondiale. Queste le parole dello spagnolo in vista della nuova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : MotoGP, Marc Marquez: “Raccolti molti dati durante i test, ma le gare sono completamente diverse” - - infoitsport : MotoGP, i favoriti del Mondiale 2023: Bagnaia e Quartararo in pole, Bastianini mina vagante, attenzione a Marc Marq… - iris_simpkins46 : E la Dorna come pensa di risolvere il problema? Aggiungendo la Sprint Race il sabato, togliendo i WA alle classi mi… - gponedotcom : L’otto volte iridato è carico: “In inverno abbiamo raccolto molti dati, adesso è il momento di concentrarci sulle p… - infoitsport : MotoGP, Capirossi: 'Nei test di Portimao non abbiamo visto il vero Marc Marquez' -

Record della pista : 1:21.228 stabilito daMarquez nel 2017. Competizioni per cui è usato:, Moto2, Moto3. Sito ufficiale del circuito di Sachsenring . Nota: è il circuito più corto di ...Il quindici volte campione del mondo di motociclismo ribadisce che a fare la differenza devono essere i piloti e non l'elettronica o, come ormai sta accadendo anche in, l'aerodinamica. E non vede molto bene neanche le Sprint Race... di Emanuele Pieroni L e magie con la moto devono farle i piloti e non gli ingegneri! Giacomo Agostini sembra pensarla così e non ...Tra i protagonisti più attesi, dopo tre anni difficili, ci sarà ancheMarquez, per una volta ... Infine un pensiero sulla sprint race, la grande novità della stagione 2023 della: ' Ho ...

MotoGP, Marc Marquez patrimonio stellare: conti, case e collezioni 'deluxe' Corse di Moto

Tra questi, vi è inevitabilmente Marc Marquez: lo spagnolo punterà senz’altro a essere tra i protagonisti in questa nuova stagione; per farlo, insieme al team ha lavorato duramente in inverno e nei ...Torniamo con la mente al 22 novembre 2020. Si conclude il Gran Premio del Portogallo, ultimo appuntamento stagionale. Sul tracciato di Portimao lo spagnolo Joan Mir si laurea campione del mondo della ...