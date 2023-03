MotoGP | l’ultima occasione per Franco Morbidelli | deve tornare competitivo per convincere la Yamaha

Leggi su oasport

(Di martedì 21 marzo 2023) Torniamo con la mente al 22 novembre 2020. Si conclude il Gran Premio del Portogallo, ultimo appuntamento stagionale. Sul tracciato di Portimao lo spagnolo Joan Mir si laurea campione del mondo della classe regina al termine di una annata complicatissima, sotto molteplici punti di vista, quella del lock-down per intenderci. Il portacolori della Suzuki conclude con 171 punti e 13 lunghezze di vantaggio su un pilota che appariva in rampa di lancio con la sua, con due vittorie e un terzo posto nelle ultime 4 uscite. Di chi stiamo parlando? Di. Già, fa davvero effetto ricordare questo dato. In quel momento, 849 giorni fa, il pilota romano dava davvero la sensazione di essere pronto a lottare davvero per i traguardi più importanti. Sembrava un tutt’uno con la sua M1 e con una solidità mentale davvero invidiabile, ...