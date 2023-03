MotoGP, Joan Mir: “Manca poco al debutto con Honda, è il momento che ho sempre sognato!” (Di martedì 21 marzo 2023) Nuova stagione, nuovo team, nuovi colori, insomma una completa novità in vista per lo spagnolo Joan Mir il quale, dopo aver saluto la Suzuki (che ha lasciato la MotoGP), si è unito alla Honda ed esordirà questo venerdì (24 marzo) con la Repsol Honda, una sfida particolarmente allettante per lui. Si tratta, a tutti gli effetti, della realizzazione di un sogno da parte di Mir, che non vede l’ora di poter scendere in pista con la Honda e provare a stupire. Sarà diverso rispetto a quanto fatto durante i test, ci sarà inevitabilmente una maggiore emotività, che potrebbe però tramutarsi positivamente in voglia di essere da subito protagonista. Ecco le parole dello spagnolo, riportate dal portale tedesco Speedweek: “Abbiamo del lavoro da fare, alcune cose devono essere confermate e altre devono essere ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Nuova stagione, nuovo team, nuovi colori, insomma una completa novità in vista per lo spagnoloMir il quale, dopo aver saluto la Suzuki (che ha lasciato la), si è unito allaed esordirà questo venerdì (24 marzo) con la Repsol, una sfida particolarmente allettante per lui. Si tratta, a tutti gli effetti, della realizzazione di un sogno da parte di Mir, che non vede l’ora di poter scendere in pista con lae provare a stupire. Sarà diverso rispetto a quanto fatto durante i test, ci sarà inevitabilmente una maggiore emotività, che potrebbe però tramutarsi positivamente in voglia di essere da subito protagonista. Ecco le parole dello spagnolo, riportate dal portale tedesco Speedweek: “Abbiamo del lavoro da fare, alcune cose devono essere confermate e altre devono essere ...

