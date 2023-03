MotoGP | i favoriti del Mondiale 2023 | Bagnaia e Quartararo in pole | Bastianini mina vagante | attenzione a Marc Marquez

Leggi su oasport

(Di martedì 21 marzo 2023) Ormai ci siamo, sabato 25 marzo andrà in scena la prima Sprint Race della stagione in quel di Portimao e comincerà ufficialmente la corsa al titolo nel. A pochi giorni dal Gran Premio del Portogallo, è arrivato il momento di stilare la griglia di partenza virtuale della classe regina ed indicare i principaliper il campionato. Si riparte inevitabilmente da Francesco, campione in carica e uomo da battere in ottica iridata anche per quanto visto durante i test in Malesia e in Algarve. “Pecco” è parso davvero a suo agio in sella alla nuova Ducati GP23 e potrebbe partire a fionda nel, a differenza dell’anno scorso in cui ha cambiatoia solo nella seconda parte deldopo una prima metà al di sotto delle ...