MotoGP, Gino Borsoi: "Ducati Pramac può vincere il Mondiale piloti con Martin" (Di martedì 21 marzo 2023) Ormai è imminente l'inizio del MotoMondiale 2023: da venerdì scatterà ufficialmente la stagione con le prove libere del GP del Portogallo a Portimao. Diversi team sono particolarmente agguerriti, la Ducati vuole confermarsi ed è parsa la squadra da battere nei test. Ducati particolarmente in palla anche con le squadre satellite, come la Pramac. Il nuovo team manager Gino Borsoi, è apparso decisamente ambizioso in vista di questa annata in un'intervista ai microfoni di Motorsport: "Sin da quando sono arrivato ho trovato una squadra dal potenziale enorme. Sono io a dovermi adattare perché è una moto che negli anni scorsi ha vinto gare ed è sempre stata in testa. Lavoro per capire come arrivare ad essere più competitivi degli altri". L'ex pilota veneto ha parlato anche dei due ...

