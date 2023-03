MotoGP 2023 | ecco i team in gara dal prossimo fine settimana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 marzo 2023) Ci siamo. 22 piloti, 11 squadre, 21 gareSprint e 21 Gran Premi. Piùche mai, e il primo è proprio dietro l’angolo. Dove? Sulle montagne russe: l’unico e solo Autodromo Internacional do Algarve. Quando? Questo, con le attività per i media giovedì 23 marzo, prima di scendere in pista dal 24. Il venerdì si decide la Q1 e l’ingresso diretto in Q2 per la. Sabato sbarca la Sprint. E domenica? 25 giri per decidere chi si aggiudicherà il primo bottino di 25 punti della stagione. Un campione in carica, 22 contendenti e il mondo a guardare.tutte le squadre delDUCATI LENOVO: Bagnaia e la Bestia Il Campione in carica ha sempre un bersaglio sulla schiena e anche Francesco ...