Mosca, seconda giornata di incontri tra Putin e Xi Jinping (Di martedì 21 marzo 2023) Questa di oggi è la seconda giornata di incontri a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, allargati alle delegazioni. Si inizia con un incontro del leader cinese con il primo ministro russo, Mikhail Mishustin. Oggi, invece, Putin e Xi oggi parleranno ai media dopo il loro nuovo colloquio, nel pomeriggio, e dopo avere firmato alcuni accordi, ma non risponderanno a nessuna domanda. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Interfax. Ci sarà poi una cena di Stato in onore del presidente cinese, che sarà seguita in tarda serata da alcune riunioni interne dello stesso Putin con suoi collaboratori. Il presidente cinese Xi Jinping ha definito nell'incontro al Cremlino il ...

