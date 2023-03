(Di martedì 21 marzo 2023) Il ministero della Difesa diha reso noto che ieri un suo caccia Su - 35 ha intercettato sul Marstrategici B - 52H Usa che volavano in direzione del confine russo: il jet ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Mosca, intercettati 2 bombardieri Usa sul Mar Baltico - novasocialnews : Mosca, intercettati 2 bombardieri Usa sul Mar Baltico - AaronHLandau : RT @RSInews: Mosca: 'Bombardieri USA intercettati sul Baltico' - Lo ha riferito il Centro di controllo della difesa nazionale russo. Un cac… - GiovanniSalici : RT @RSInews: Mosca: 'Bombardieri USA intercettati sul Baltico' - Lo ha riferito il Centro di controllo della difesa nazionale russo. Un cac… - RSInews : Mosca: 'Bombardieri USA intercettati sul Baltico' - Lo ha riferito il Centro di controllo della difesa nazionale ru… -

21 mar 09:512 bombardieri Usa sul Mar Baltico Il ministero della Difesa diha reso noto che ieri un suo caccia Su - 35 ha intercettato sul Mar Baltico 2 bombardieri strategici B - 52H ...ha dichiarato che il volo del Su - 35 è stato rigorosamente in linea con le regole internazionali sull'uso dello spazio aereo. "Non è stata consentita alcuna violazione" del confine di Stato ...2023 - 03 - 21 09:53:24: "due bombardieri Usa sul Mar Baltico" Il ministero della Difesa diha reso noto che ieri un suo caccia Su - 35 ha intercettato sul Mar Baltico due bombardieri strategici B - ...

Mosca, intercettati 2 bombardieri Usa sul Mar Baltico La Sicilia

Seconda giornata a Mosca degli incontri Putin-Xi, allargati oggi alle delegazioni. «Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina», ha detto ...Mosca ha reso noto di aver inviato un cacciabombardiere Su ... Nei giorni scorsi un drone americano in volo sul Mar Nero, dopo essere stato intercettato da due jet russi, era precipitato. 21 Mar 2023 ...