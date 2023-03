Morto Paul Grant, l’attore di “Star Wars” e “Harry Potter” è collassato fuori dalla stazione di King’s Cross a Londra (Di martedì 21 marzo 2023) Paul Grant, attore apparso nei film di Star Wars e Harry Potter, è Morto dopo essere stato trovato svenuto fuori dalla stazione di King’s Cross a Londra. Il 56enne Grant aveva interpretato un Ewok ne Il ritorno dello Jedi e un goblin in Harry Potter e la pietra filosofale, oltre ad essere apparso come uno dei Goblin Corps nel cult del 1986 Labyrinth insieme a David Bowie e Jennifer Connelly. In seguito al collasso avuto in stazione Grant era stato dichiarato cerebralmente Morto prima di essere ricoverato in ospedale. La causa ufficiale della morte però non è ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023), attore apparso nei film di, èdopo essere stato trovato svenutodi. Il 56enneaveva interpretato un Ewok ne Il ritorno dello Jedi e un goblin ine la pietra filosofale, oltre ad essere apparso come uno dei Goblin Corps nel cult del 1986 Labyrinth insieme a David Bowie e Jennifer Connelly. In seguito al collasso avuto inera stato dichiarato cerebralmenteprima di essere ricoverato in ospedale. La causa ufficiale della morte però non è ancora ...

