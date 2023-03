Morto il sindaco di Amendolara. Pasquale Aprile aveva 73 anni (Di martedì 21 marzo 2023) E’ Morto stamani il sindaco di Amendolara, nel Cosentino, Pasquale Aprile. aveva 73 anni. Era affetto da un male incurabile. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale con un post sui social “Pasquale – scrive il Comune – era un’Istituzione, indipendentemente dal ruolo che ricopriva. Per lui parlano i fatti ed i numeri, 53 anni ininterrotti di vita all’interno del Municipio, dapprima, per quarant’anni da impiegato comunale, e poi dal 2011 al 2021 nel ruolo di vice sindaco e nel 2022 eletto sindaco del Paese della Mandorla. Una giunta comunale assai sfortunata la sua: eletto ad ottobre, dopo 73 giorni dall’insediamento ha perso, sempre a causa di un male incurabile, l’assessore alla ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) E’stamani ildi, nel Cosentino,73. Era affetto da un male incurabile. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale con un post sui social “– scrive il Comune – era un’Istituzione, indipendentemente dal ruolo che ricopriva. Per lui parlano i fatti ed i numeri, 53ininterrotti di vita all’interno del Municipio, dapprima, per quarant’da impiegato comunale, e poi dal 2011 al 2021 nel ruolo di vicee nel 2022 elettodel Paese della Mandorla. Una giunta comunale assai sfortunata la sua: eletto ad ottobre, dopo 73 giorni dall’insediamento ha perso, sempre a causa di un male incurabile, l’assessore alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abmreport : La notizia è stata diffusa dall'amministrazione comunale per salutare un uomo che per oltre 50 anni ha lavorato in… - CalNews : Morto il sindaco di Amendolara Pasquale Aprile. - CDNewsCalabria : Morto il sindaco di Amendolara, amministrazione e cittadini in lutto - gloriabourne_ : Carini i giornalisti locali che fanno un articolo su quanto la morte di un ex sindaco abbia colpito gli abitanti de… - TgrRai : RT @TgrRaiMolise: Morto a 16 anni a Colle Sannita, nel beneventano: incubo meningite. Al vaglio i possibili contatti con comuni molisani. I… -