Morta Sofia Sacchitelli | la 23enne affetta da un tumore al cuore

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 21 marzo 2023), la studentessada un raro. Aveva fondato un’associazione con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica Èa 23 anno, la studentessa genoveseda un raroal, che si rivela in 2-3 casi ogni milione di abitanti.negli ultimi mesi aveva dato vita a una associazione per raccogliere fondi per la ricerca scientifica, e si era impegnata in prima persona per parlare della sua malattia in pubblico, spiegando di volere aiutare eventuali altri malati. Come riporta anche l’Ansa, a sostenere la raccolta fondi per la onlus che si chiama ‘nel ...