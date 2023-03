Montecatini alle urne Una poltrona per tre In lizza due liste civiche e la candidata del Pd (Di martedì 21 marzo 2023) Emanuele Giovannini attende di capire se il centrodestra lo appoggerà. Ha vinto le primarie del Partito Democratico Nadia Giannelli. Mentre Francesco Auriemma è pronto a correre da ... Leggi su lanazione (Di martedì 21 marzo 2023) Emanuele Giovannini attende di capire se il centrodestra lo appoggerà. Ha vinto le primarie del Partito Democratico Nadia Giannelli. Mentre Francesco Auriemma è pronto a correre da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiNewsVolterra : Centrosinistra alle urne con Nadia Giannelli - DAELiguria : Pronti alle emergenze grazie ai defibrillatori donati da Emp Cycling - Il Tirreno - mmodm_romano : @Pamelap76 Pratico il tiro a volo e partecipavo alle gare nei campi di Montecatini, Pisa, Follonica. E per molti an… - at_informa : #at_Montecatini Dalle 8 alle 16 del 14/03 deviazione linea U804 per chiusura al transito di Via Manzoni, Montecatin… -