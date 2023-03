Monginevro, manifestazione alla frontiera con la Francia: “La polizia continua a respingere migranti. Qui passano in 10mila ogni anno” (Di martedì 21 marzo 2023) A otto anni dall’inasprimento dei controlli alle frontiere francesi, mirati sistematicamente alle persone non comunitarie, sulla frontiera tra Claviere e Montgenèvre continuano ad arrivare centinaia di persone intenzionate a raggiungere o attraversare la Francia per cercare un futuro migliore di quello trovato in Italia. “ogni anno in migliaia riescono a passare, tra questi moltissime famiglie e minori non accompagnati provenienti prevalentemente dalla rotta balcanica – spiega Piero Gorza, ricercatore e antropologo del progetto “On borders” di Oulx – se non fosse che tante di queste persone, per attraversare la frontiera, mettono a repentaglio la propria vita, quello a cui assistiamo sembrerebbe un teatrino”. La militarizzazione muscolare che non si può fare a meno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) A otto anni dall’inasprimento dei controlli alle frontiere francesi, mirati sistematicamente alle persone non comunitarie, sullatra Claviere e Montgenèvreno ad arrivare centinaia di persone intenzionate a raggiungere o attraversare laper cercare un futuro migliore di quello trovato in Italia. “in migliaia riescono a passare, tra questi moltissime famiglie e minori non accompagnati provenienti prevalentemente drotta balcanica – spiega Piero Gorza, ricercatore e antropologo del progetto “On borders” di Oulx – se non fosse che tante di queste persone, per attraversare la, mettono a repentaglio la propria vita, quello a cui assistiamo sembrerebbe un teatrino”. La militarizzazione muscolare che non si può fare a meno di ...

