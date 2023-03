Mogol: “Lucio Battisti aveva appreso di avere la cirrosi epatica grave. Gli mandai una lettera quando era in ospedale, pianse” (Di martedì 21 marzo 2023) “Lucio Battisti? Mi è mancato molto”. È un Mogol profondamente commosso quello che a Serena Bortone ha raccontato dell’ultimo contatto avuto con l’amico di sempre, con cui ha formato una delle coppie più iconiche e leggendarie della musica italiana. Ospite a Oggi e un altro giorno, su Rai1, Giulio Rapetti ha prima ripercorso come sono nate alcune delle canzoni più celebri scritte da lui, da Emozioni a Il tempo di morire, poi ha ricordato di quella missiva inviata a Battisti quando il cantante era ricoverato in ospedale a causa della malattia a seguito della quale morì il 9 settembre del 1998. “Ho saputo che Lucio era in ospedale da un’infermiera che ho incontrato una sera a una cena: lei era nell’ospedale dove c’era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “? Mi è mancato molto”. È unprofondamente commosso quello che a Serena Bortone ha raccontato dell’ultimo contatto avuto con l’amico di sempre, con cui ha formato una delle coppie più iconiche e leggendarie della musica italiana. Ospite a Oggi e un altro giorno, su Rai1, Giulio Rapetti ha prima ripercorso come sono nate alcune delle canzoni più celebri scritte da lui, da Emozioni a Il tempo di morire, poi ha ricordato di quella missiva inviata ail cantante era ricoverato ina causa della malattia a seguito della quale morì il 9 settembre del 1998. “Ho saputo cheera inda un’infermiera che ho incontrato una sera a una cena: lei era nell’dove c’era ...

