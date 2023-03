Mobilità 2023, il CNDV scrive alla Commissione Europea: “La questione dei vincoli va risolta” (Di martedì 21 marzo 2023) Il Comitato Nazionale Docenti Vincolati, su consiglio dell'Onorevole Bucalo, del Senatore Pittoni, dell'Onorevole Sasso e della Sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, ha inviato una missiva alla Commissione Europea il 13 febbraio riguardo la questione dei vincoli per i docenti neoassunti nel 2022/2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 marzo 2023) Il Comitato Nazionale Docenti Vincolati, su consiglio dell'Onorevole Bucalo, del Senatore Pittoni, dell'Onorevole Sasso e della Sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, ha inviato una missivail 13 febbraio riguardo ladeiper i docenti neoassunti nel 2022/. L'articolo .

