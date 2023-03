“Mixed by Erry”, Napoli capì che la musica non si può fermare (Di martedì 21 marzo 2023) I cinema che hanno messo in cartellone “Mixed by Erry”, la nuova creatura di Sydney Sibilia – aiutato nel soggetto da Armando Festa e Simona Frasca e nella sceneggiatura dallo stesso Festa – non accennano a toglierlo dalla programmazione e quando lo si vede si capisce il perché. Napoli 1991: i tre fratelli Frattasio, di Forcella, entrano a Poggioreale e parte la narrazione al contrario. Frattasio Enrico (Luigi D’Oriano) è un ragazzo timido ed estroverso che fin da bambino ha la passione per la musica e vuole fare il Dj. Fa le pulizie in un negozio di dischi e tenta la carriera di Dj rionale a Napoli, ma sembra che i Dj non nascano a Forcella, “e non hai stile, né internazionalità”. Ma il negozio di articoli musicali chiude ed Enrico insieme con i fratelli Peppe (Giuseppe Arena) ed ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) I cinema che hanno messo in cartellone “by”, la nuova creatura di Sydney Sibilia – aiutato nel soggetto da Armando Festa e Simona Frasca e nella sceneggiatura dallo stesso Festa – non accennano a toglierlo dalla programmazione e quando lo si vede si capisce il perché.1991: i tre fratelli Frattasio, di Forcella, entrano a Poggioreale e parte la narrazione al contrario. Frattasio Enrico (Luigi D’Oriano) è un ragazzo timido ed estroverso che fin da bambino ha la passione per lae vuole fare il Dj. Fa le pulizie in un negozio di dischi e tenta la carriera di Dj rionale a, ma sembra che i Dj non nascano a Forcella, “e non hai stile, né internazionalità”. Ma il negozio di articolili chiude ed Enrico insieme con i fratelli Peppe (Giuseppe Arena) ed ...

