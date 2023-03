Minore in sella ad uno scoter e con un coltello | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 15enne è stato sorpreso dalla polizia mentre era inad uno scooter ed in possesso di un. Il fatto è accaduto a Napoli, dove una pattuglia del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato in piazza Muzii uno scooter con a bordo due persone. Il conducente, però, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Poco dopo, i poliziotti hanno intercettato il motociclo in via Teodoro Capocci ed hanno bloccato il passeggero trovandolo in possesso di undella lunghezza di 20 centimetri, mentre il conducente si è dato alla fuga a bordo del mezzo in direzione di via Ugo Niutta facendo perdere le proprie tracce. Il 15enne è statoper porto di armi od oggetti atti offendere ed affidato ai ...