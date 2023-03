Milly: “Nessuna rivalità con Maria, sentita prima del funerale di Maurizio” (Di martedì 21 marzo 2023) Da diversi anni ormai, il sabato sera sul piccolo schermo è scontro aperto tra i programmi di Milly Carlucci contro quelli di Maria De Filippi. Attualmente Rai 1 sta sfidando Canale 5 con Il Cantante Mascherato contro Amici 22. Ma tra le due colleghe conduttrici c’è davvero tutta questa rivalità di cui spesso si parla? Milly si è raccontata in una lunga intervista per Super Guida Tv. Qui ha parlato di Maria, del loro rapporto, delle sfide del sabato sera e anche della chiamata che ha fatto alla De Filippi per la perdita del marito Maurizio Costanzo. Milly Carlucci parla del rapporto con Maria De Filippi: la verità sulla presunta rivalità La conduttrice de Il cantante mascherato ha spiegato di aver sentito privatamente ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 marzo 2023) Da diversi anni ormai, il sabato sera sul piccolo schermo è scontro aperto tra i programmi diCarlucci contro quelli diDe Filippi. Attualmente Rai 1 sta sfidando Canale 5 con Il Cantante Mascherato contro Amici 22. Ma tra le due colleghe conduttrici c’è davvero tutta questadi cui spesso si parla?si è raccontata in una lunga intervista per Super Guida Tv. Qui ha parlato di, del loro rapporto, delle sfide del sabato sera e anche della chiamata che ha fatto alla De Filippi per la perdita del maritoCostanzo.Carlucci parla del rapporto conDe Filippi: la verità sulla presuntaLa conduttrice de Il cantante mascherato ha spiegato di aver sentito privatamente ...

