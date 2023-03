Mille Lire Montessori: ne hai una così? Può valere fino a 10.000 euro (Di martedì 21 marzo 2023) Le 1.000 Lire vecchie sono oramai un ricordo di un’Italia passata da raccontare. Monete e banconote, inoltre, custodiscono non solo un valore affettivo ma anche nominale ricostruendo tutto il vissuto di un Paese. La Lira italiana è stata la valuta legata al Paese, poi sostituita dall’euro dal 2022: in quel momento il mondo è cambiato notevolmente. Chi ha ancora delle vecchie Lire può guadagnarci qualcosa? Appassionati e nostalgici delle vecchie monete considerano le 1.000 Lire con Maria Montessori la banconota più famosa e importante della storia italiana recente. Per capire bene di cosa stiamo parlando, dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo. La banconota da 1.000 Lire con Maria Montessori è stata l’ultima in ordine di tempo per la storia della Lira ... Leggi su blowingpost (Di martedì 21 marzo 2023) Le 1.000vecchie sono oramai un ricordo di un’Italia passata da raccontare. Monete e banconote, inoltre, custodiscono non solo un valore affettivo ma anche nominale ricostruendo tutto il vissuto di un Paese. La Lira italiana è stata la valuta legata al Paese, poi sostituita dall’dal 2022: in quel momento il mondo è cambiato notevolmente. Chi ha ancora delle vecchiepuò guadagnarci qualcosa? Appassionati e nostalgici delle vecchie monete considerano le 1.000con Mariala banconota più famosa e importante della storia italiana recente. Per capire bene di cosa stiamo parlando, dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo. La banconota da 1.000con Mariaè stata l’ultima in ordine di tempo per la storia della Lira ...

