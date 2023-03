Mille bambini muoiono ogni giorno per la mancanza d'acqua (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - La crisi dell'acqua mette in pericolo la vita dei bambini. Nei 10 paesi più colpiti, quasi un terzo dei minori non ha accesso a servizi di base per l'acqua a casa e due terzi non dispongono di impianti igienici (bagni) di base. Anche l'igiene delle mani è limitata: tre quarti dei bambini non possono lavarsi le mani per mancanza di acqua e sapone a casa. Lo evidenza l'ultimo rapporto Unicef sul tema. A livello globale, più di 1.000 bambini sotto i cinque anni muoiono ogni giorno a causa di malattie legate ai servizi idrici e igienici, e circa 2 su 5 vivono nei 10 Paesi più a rischio. Questi paesi si trovano anche nel primo 25% dei 163 Paesi a livello globale con il più alto rischio di esposizione alle minacce ... Leggi su agi (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - La crisi dell'mette in pericolo la vita dei. Nei 10 paesi più colpiti, quasi un terzo dei minori non ha accesso a servizi di base per l'a casa e due terzi non dispongono di impianti igienici (bagni) di base. Anche l'igiene delle mani è limitata: tre quarti deinon possono lavarsi le mani perdie sapone a casa. Lo evidenza l'ultimo rapporto Unicef sul tema. A livello globale, più di 1.000sotto i cinque annia causa di malattie legate ai servizi idrici e igienici, e circa 2 su 5 vivono nei 10 Paesi più a rischio. Questi paesi si trovano anche nel primo 25% dei 163 Paesi a livello globale con il più alto rischio di esposizione alle minacce ...

