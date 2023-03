Milioni di persone in Pakistan non hanno acqua potabile (Di martedì 21 marzo 2023) L’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia ha avvertito che 10 Milioni di persone in Pakistan vivono ancora in aree colpite dalle alluvioni senza accesso all’acqua potabile dopo le devastanti inondazioni della scorsa estate. La dichiarazione dell’Unicef sottolinea la situazione disastrosa in cui versa l’impoverito Pakistan, un Paese con una popolazione di 220 Milioni di abitanti Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 marzo 2023) L’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia ha avvertito che 10diinvivono ancora in aree colpite dalle alluvioni senza accesso all’dopo le devastanti inondazioni della scorsa estate. La dichiarazione dell’Unicef sottolinea la situazione disastrosa in cui versa l’impoverito, un Paese con una popolazione di 220di abitanti

