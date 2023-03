Milano: pg Milano, condannare Di Fazio a 12 anni per violenze sessuali (Di martedì 21 marzo 2023) Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Il pg di Milano Laura Gay ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere per Antonio Di Fazio, il manager accusato di sei casi di violenza sessuale, tra cui quello della ex moglie per il quale risponde anche di lesioni, stalking e maltrattamenti. Per l'accusa l'uomo avrebbe agito con uno schema ben preciso: dopo aver carpito la fiducia delle vittime, le drogava con benzodiazepine e, infine, dava sfogo "alle sue perversioni". L'8 aprile scorso in primo grado il gup Anna Magelli, al termine del rito abbreviato, aveva condannato Di Fazio a 15 anni e 6 mesi. Lo 'sconto' nella richiesta di pena di oggi è legato alla continuazione riconosciuta per tutte le violenze sessuali, mentre nella prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023), 21 mar. (Adnkronos) - Il pg diLaura Gay ha chiesto la condanna a 12di carcere per Antonio Di, il manager accusato di sei casi di violenza sessuale, tra cui quello della ex moglie per il quale risponde anche di lesioni, stalking e maltrattamenti. Per l'accusa l'uomo avrebbe agito con uno schema ben preciso: dopo aver carpito la fiducia delle vittime, le drogava con benzodiazepine e, infine, dava sfogo "alle sue perversioni". L'8 aprile scorso in primo grado il gup Anna Magelli, al termine del rito abbreviato, aveva condannato Dia 15e 6 mesi. Lo 'sconto' nella richiesta di pena di oggi è legato alla continuazione riconosciuta per tutte le, mentre nella prima ...

