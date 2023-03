Milano, occhio a questa tecnica per rubare zainetti e borse (Di martedì 21 marzo 2023) Un giovane videomaker è stato derubato dell'attrezzatura da lavoro mentre mangiava in un fast food di Milano. Il racconto choc: "Hanno sostituito il mio zaino con uno al cui interno c'erano bottiglie d'acqua" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 marzo 2023) Un giovane videomaker è stato derubato dell'attrezzatura da lavoro mentre mangiava in un fast food di. Il racconto choc: "Hanno sostituito il mio zaino con uno al cui interno c'erano bottiglie d'acqua"

